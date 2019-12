ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା: ପୋଲିସ ଜାରି କଲା ୧୪ଟି ଟିପ୍ସ, ଟିପ୍ସ ଦେଖି ତାତିଲେ ମହିଳା

ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ପତ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଘଟିଥିବା ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ପରେ ମର୍ଡର ଘଟଣା ସାରା ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି । ସଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସାରା ଦେଶରେ ନାରୀ ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ନିର୍ଭୟା ତାପରେ କାଠୁଆ ଓ ଏପରି ଅନେକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ପରେ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଘଟଣା ସାରା ଦେଶରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୧୪ଟି ସେଫ୍ଟି ଟିପ୍ସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା

ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଆଇପିଏସ ଅଫିସର ଅଞ୍ଜନି କୁମାର କଣ କରିବା ଉଚିତ କଣ ଅନୁଚିତ ସେ ନେଇ ଏହି ୧୪ଟି ଟିପ୍ସ ଥିବା ଆଡଭାଇଜୋରୀ ଜାରି କରିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଟିପ୍ସକୁ ନେଇ ରାଗ ଓ ବିରୋଧର ସ୍ୱର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି...

SHE was doing everything by the book. Everything we consider "safe" and "acceptable". It wasn't "too late" in the night. SHE was dressed ''decently". SHE was not "drunk". SHE didn't get into a "fight". @hydcitypolice. It's the police force that needs some training and advisories

— Shailaja Tripathi (@ShailajaTripat3) December 2, 2019