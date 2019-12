ନ୍ୟାୟ ତୁରନ୍ତ ମିଳିନଥାଏ: ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେତେବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏନକାଉଣ୍ଟରକୁ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ କେହି କେହି ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଯାଉଛି, ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି। ନ୍ୟାୟ କେବେ ତୁରନ୍ତ ମିଳିନଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍‌ ଶରଦ ଅରବିନ୍ଦ ବୋବ୍‌ଡେ। ଯଦିଓ କୌଣସ ଘଟଣାକୁ ଉଦାହରଣ ହିସାବରେ ନେଇ ସେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ।

ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟର କୋଠା ଉଦଘାଟନ ଅବସରରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ ବୋବଡେ । କହିଥିଲେ, ''ନ୍ୟାୟ ତୁରନ୍ତ ମିଳିନଥାଏ . ଯଦି ଏହା ପ୍ରତିଶୋଧର ସ୍ୱରୂପ ପାଲଟେ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଚରିତ୍ର ହରାଇ ବସେ. ନ୍ୟାୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶୋଧର ସ୍ୱରୂପ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ. '' ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯୋଧପୁରଠାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ।

#WATCH : Chief Justice of India (CJI) Sharad Arvind Bobde: I don't think justice can ever be or ought to be instant. And justice must never ever take the form of revenge. I believe justice loses its character of justice if it becomes a revenge. pic.twitter.com/oKIHKecHqt

ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ସଂସ୍କାର ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି । ତେବେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ଯୋଡିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଜଷ୍ଟିସ ବୋବଡେ କହିଛନ୍ତି । ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟାୟ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।

Chief Justice of India Sharad Arvind Bobde in Jodhpur: ..but, I don't think justice can ever be or ought to be instant. And justice must never ever take the form of revenge. I believe justice loses its character of justice if it becomes a revenge. (2/2) https://t.co/BireFyteKU

— ANI (@ANI) December 7, 2019