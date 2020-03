କୋରୋନା ଭାଇରସକୁ ନେଇ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୋରୋନା ଭାଇରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା । କୋରୋନାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘୋଷଣା କଲା ସରକାର । କୋରୋନା ଭୂତାଣୁର ଆତଙ୍କକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି COVID-19ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦେବାର ଘୋଷଣା କରିଛି ସରକାର । ଏଥିରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଣ୍ଠି (SDRF) ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋରୋନା ଭାଇରସର 83ଟି ପୋଜିଟିଭ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଥିରେ 66 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଏବଂ 17 ଜଣ ବିଦେଶୀ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିରେ 10 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । କରୋନା ଭୂତାଣୁ ବିଶ୍ୱ ୧୩୦ଟି ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଛି । ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କୋରୋନାର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପହଞ୍ଚିଛି ।

Home Ministry: Rs 4 lakh will be paid as ex-gratia to the family of the person who will lose their life due to #Coronavirus, including those involved in relief operations or associated in response activities. https://t.co/duQCN1yVP7

— ANI (@ANI) March 14, 2020