ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଦ୍ଧ ନିମିତ୍ତ ରହିବ ଜାତୀୟ ପତାକା, କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓମାନ ସୁଲତାନଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଭାରତ ପାଳିବ ରାଜକୀୟ ଶୋକ । ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନିକିଆ ରାଜକୀୟ ଶୋକ ପାଳନ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଅର୍ଦ୍ଧ ନିମିତ୍ତ ରହିବ । ସେହିପରି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ । ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ୭୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଓମାନ ସୁଲତାନ କାବୁସ । ସୁଲତାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରମୁଖ ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ।

MHA: His Majesty Sultan Qaboos Bin Said Al Said,Sultan of Oman passed away. As mark of respect,Indian Govt has decided that there will be one day's state mourning on January 13 throughout India.National flag to fly at half mast &there will be no official entertainment on that day pic.twitter.com/Elzr3PzXRc

— ANI (@ANI) January 12, 2020