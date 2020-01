ଇନ୍ଦିରାଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କଲେ କଙ୍ଗନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫାଶୀଦଣ୍ଡରେ କୋହଳ କରିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଇନ୍ଦିରା ଜୟସିଂଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମା ଆଶା ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ବଲିଉଡ଼ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରଣାଓ୍ୱତ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

#WATCH Kangana Ranaut on senior lawyer Indira Jaising's statement,'Nirbhaya's mother should forgive the convicts': That lady (Jaising) should be kept in jail with those convicts for four days...Women like them give birth to these kind of monsters and murderers. (22.1) pic.twitter.com/MtNcAca1QG

ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଇନ୍ଦିରା କହିଥିଲେ କି, ନିର୍ଭୟା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଦଣ୍ଡରେ କୋହଳ କରାଯିବାର ରହିଛି। ଆଶା ଦେବୀ(ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମା)ଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଫାଶୀ ଦେବା ଏକ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୟାନକୁ ନେଇ କଙ୍ଗନା ମଧ୍ୟ ବେଶ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

While I fully identify with the pain of Asha Devi I urge her to follow the example of Sonia Gandhi who forgave Nalini and said she didn’t not want the death penalty for her . We are with you but against death penalty. https://t.co/VkWNIbiaJp

— Indira Jaising (@IJaising) January 17, 2020