'ଅଜିତ ପାୱାର ଭୁଲ କରିଦେଲେ'

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ 'ପାୱାର' ପୁତୁରା ! ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଭୁଲ କାମ କଲେ ଅଜିତ ପାୱାର । ଏହି ବୟସରେ ଏନସିପି ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ପଛପଟେ ଏହା ଛୁରାମାଡ ସଦୃଶ୍ୟ । କେବଳ ଅଜିତ ପାୱାର ନୁହେଁ, ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ଆଜି ଏଭଳି କିଛି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଶିବସେନା ମୁଖପାତ୍ର ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ।

ସଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି, ଶିବସେନା ପାଖରେ ଏବେ ୧୬୫ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି । ଏବେ ଶିବସେନା, ଏନସିପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଢିବାକୁ ସକ୍ଷମ । ଶରଦ ପାୱାର ଜଣେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ନେତା । ଯଦି ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ, ତାହା କେବେବି ସମ୍ଭବ ହେବନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ''ଗତକାଲି ରାଜଭବନରେ ଅଜିତ ପାୱାର ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲେ । ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଯଦି ଆଜି ବି ଆମକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଡାକିବେ, ଆମେ ବହୁମତ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବୁ । ୪୯ ଏନସିପି ବିଧାୟକ ଏବେ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ।''

Sanjay Raut, Shiv Sena: CBI, ED, Income Tax Department and Police are the four main party workers of BJP. Present Governor is also their worker. But BJP has got trapped in their own game now. It's beginning of their end. #Maharashtra pic.twitter.com/qvx0Ga0awm

ସେପଟେ ଶିବସେନା, ଏନସିପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସରକାର ଗଢିବେ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏନସିପି ନେତା ଛଗନ ଭୁଜବଲ । ଏନସିପିର ୪୯/୫୦ ବିଧାୟକ ଏବେ ଦଳ ସହ ଅଛନ୍ତି । ଆହୁରି ୧/୨ ଜଣ ଫେରୁଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏକାଠି ରଖାଯାଇଛି । ଆମେ ହିଁ ସରକାର ଗଢିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛଗନ ।

Chhagan Bhujbal, NCP: 49-50 MLAs of the party are with us right now, 1-2 are coming too. All the MLAs have been kept together here. NCP-Congress-Shiv Sena government will be formed in Maharashtra, 100%. pic.twitter.com/q3WLLdMqxA

