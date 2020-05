ଏହା 'କ୍ଲାସିକ ନମୋ'ର ଏକ ଉଦାହରଣ: ଜୟରାମ ରମେଶ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ କୋରୋନା କାୟାବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛି । ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । ତେବେ ଏଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଆର୍ଥିକ ଗତିବିଧିକୁ ପୁଣିଥରେ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ୨୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସେପେଟେ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଟାକ୍ଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ।

ଆଜି ସକାଳୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ମୋଦିଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟରାମ ରମେଶ । ନିଜ ଟ୍ୱିଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''କାଲି ରାତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା କଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାଅଛି । ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ, ମିନିମମ୍ ମିନିଂ । ଏହା କ୍ଲାସିକ ନମୋର ଏକ ଉଦାହରଣ ।''

Last night the Prime Minister did what comes to him best.

Maximum Packaging, Minimum Meaning.

It was a case of classic NAMO. No Action Messaging Only

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) May 13, 2020