ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରବାସୀଙ୍କୁ ଏମିତି କହିଲେ ଉପ-ରାଜ୍ୟପାଳ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ । ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ । ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ଉପ-ରାଜ୍ୟପାଳ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି । ଜମ୍ମୁରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପ-ରାଜ୍ୟପାଳ ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ । ଏହି ଅବସରରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ଜମ୍ମୁରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ତଥା ଉପ-ରାଜ୍ୟପାଳ ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ । ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଜନତାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଲେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ । ବର୍ଷ ୨୦୧୯ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଜମ୍ମୁରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ । କହିଥିଲେ, ''ଗତ ବର୍ଷ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକି ଆସିଥିଲା । ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଦେଶର ଅନ୍ୟରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଆଇନ ବିଭେଦତା ଦୂର ହୋଇଛି । ଦେଶସହ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ।''

J&K Lt Governor, GC Murmu: Last year was the year of a major change for the people of J&K. The abrogation of temporary provisions has driven away the financial and legal obstacles between J&K and other parts of the country. It has united J&K to the country in its true sense. https://t.co/eWf0noGTee pic.twitter.com/xbOHTC8foC

