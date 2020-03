ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବେ 'ଗୁରୁଜୀ'

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବେ ଜେଏମଏମ ନେତା ଶିବୁ ସୋରେନା । ଖୋଦ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶିବୁ ସୋରେନଙ୍କ ପୁଅ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ୨ ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ । ତେବେ ଗୋଟିଏ ଆସନରୁ ଶିବୁ ସୋରେନ ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ କହିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ୨ ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ । ତେବେ ଗୋଟିଏ ଆସନରୁ ଶିବୁ ସୋରେନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ । ଅନ୍ୟ ଆସନ ପାଇଁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହୁଁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।

Jharkhand CM Hemant Soren: In the upcoming Rajya Sabha election, the election will be held on 2 seats in Jharkhand. Shibu Soren to be the candidate on one of the seats. As far as the second seat is concerned, we will tell you more at the appropriate time. (05.03.2020) pic.twitter.com/dOLd7TkIDt

— ANI (@ANI) March 5, 2020