ଫିସ ବୃଦ୍ଧି ବିରୋଧରେ ପୁଣି ଥରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ JNU ଛାତ୍ର, ମିଳିଲା DUSUର ସମର୍ଥନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହୋଷ୍ଟେଲ ଫିସ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଜବାହାର ଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ(JNU)ର ଜାରି ରହିଛି ଅଶାନ୍ତି । ଏହି ବିବାଦ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି । ଜେଏନୟୁର ଛାତ୍ର ଓ ମାନବ ସମ୍ୱଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ପ୍ୟାନେଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଧବାର ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ରହିଥିଲା । ଜେଏନୟୁ ଛାତ୍ର ଫିସ ବୃଦ୍ଧିକୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଗୁରୁବାର ଏହା ବିରୋଧରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଜେଏନୟୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ(DU)ର ଛାତ୍ର ସଂଘ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।

DUSU extends it support to JNU and calls for a march to MHRD.Its a fight to reclaim higher education! Affordable education is a right and not a privilege!

Students from JNU and DU would march together to MHRD!

Date: 21st Nov 2019

Time: 2:00 pm

Venue: Mandi House Metro Station pic.twitter.com/cYDFnRh1J7

— ABVP Delhi (@ABVPDelhi) November 20, 2019