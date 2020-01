'Free Kashmir' ପୋଷ୍ଟରକୁ ନେଇ ସରଗରମ ମାୟାନଗରୀ ରାଜନୀତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜେଏନୟୁ ହିଂସାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏଭଳି ହମଲାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିହେଉନାହିଁ । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଢ଼ୁଛି । ମୁମ୍ବାଇ ଗେଟ ୱେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ୩ ଦିନ ହେଲା ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି । ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ସୋମବାର ବିକ୍ଷୋଭ ବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ସାମନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଉଠିଛି ।

ସୋମବାର ମୁମ୍ବାଇ ଗେଟ ୱେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଚାଲୁଥିଲା । ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରରେ 'Free Kashmir' ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା । ଏହାର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋଶିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ । ଉଦ୍ଧବ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନାଭିସ ।

ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନାଭିସ କହିଛନ୍ତି, ''ପ୍ରକୃତରେ ଏ ବିକ୍ଷୋଭ କେଉଁଥି ପାଇଁ ? 'ଫ୍ରି କାଶ୍ମୀର'ର ନାରା କାହିଁକି ? ଆମେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏଭଳି ଜିନିଷକୁ କିପରି ବରଦାସ୍ତ କରିବା ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ମାତ୍ର ୨ କିମି ଦୂରରେ 'Free Kashmir' ନାରା କେମିତି ? ଉଦ୍ଧବ ସରକାର କ'ଣ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ନାକ ତଳେ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ?''

Protest is for what exactly? Why slogans of “Free Kashmir”? How can we tolerate such separatist elements in Mumbai? ‘Free Kashmir’ slogans by Azadi gang at 2km from CMO? Uddhav ji are you going to tolerate this Free Kashmir Anti India campaign right under your nose??? @OfficeofUT https://t.co/zkWRjxuTqA

ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଶିବସେନା ମୁଖପାତ୍ର ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ । ସଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି, ''ମୁଁ ଏହା ଖବର କାଗଜରେ ପଢ଼ିଲି । ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟର ଧରିଥିବା ଲୋକ କାଶ୍ମୀରରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା, ମୋବାଇଲ ସେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ପାରିବେ । କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ଭାରତଠାରୁ କାଶ୍ମୀରର ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା କୁହେଁ, ତେବେ ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ।''

Sanjay Raut,Shiv Sena: I read in newspaper that those who held 'free Kashmir' banner clarified that they want to be free of restrictions on internet services,mobile services and other issues. Also, if anyone talks of freedom of Kashmir from India then it will not be tolerated. pic.twitter.com/Mi03MkQ3JU

