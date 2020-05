ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ ଭିଭିଏସ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ଏହି କୋରୋନା ସଂକଟ ସମୟରେ ଅଭାବୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଭୁରିଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଏନେଇ ସେ ଟ୍ୱିଟର ଯୋଗେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଛାୟାଙ୍କର ମାନବିକତାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ।

ଭିଭିଏସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରେ ଭଦ୍ରକର ଛାୟାରାଣୀ ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସଂକଟ ସମୟରେ ଛାୟାରାଣୀ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ନିକଟବର୍ତ୍ତି ୧୫ଟି ଗ୍ରାମରେ ବୁଲି ବୁଲି ପନିପରିବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଛାୟାରାଣୀଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ବହୁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଛାୟାରାଣୀଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାନବିକତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଛନ୍ତି।

Chhayarani Sahu, a farmer from Bhadrak district in Odisha, has been distributing her vegetable produce voluntarily to the residents of about 15 nearby villages. While there is a lot of suffering for people, it's so wonderful to see people showing their humanity and selflessness pic.twitter.com/4D0A3LjrZG

— VVS Laxman (@VVSLaxman281) May 2, 2020