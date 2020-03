କୋରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଶେଷ କରି ପାରିବ ନାହିଁ 'ଲକ୍ ଡାଉନ' : WHO ଜେନେରାଲ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି । ଏହି ଭୟଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି | ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସହରଗୁଡ଼ିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲକ୍ ଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ର ଜେନେରାଲ ଟେଡ୍ରୋସ୍ ଆଡାନୋମ୍ ଗାବ୍ରିସେସ୍ ଲକ୍ ଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କୁ ବୁଧବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାମାରୀକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ ଡାଉନ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ ।

ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ କରୋନାଭାଇରସ୍ (COVID-19) କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଲକଡାଉନ୍ ବିଶ୍ୱରୁ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଭୂତାଣୁ ବିଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ।

To slow the spread of #COVID19, many countries introduced "lockdown" measures. But on their own, these measures will not extinguish epidemics. We call on all countries to use this time to attack the #coronavirus.

You've created a 2nd window of opportunity. pic.twitter.com/jupcsdYnWm

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 25, 2020