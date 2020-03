ଆଜି ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟ ହେବ ତ ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଆଜି କମଲନାଥ ସରକାର ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ ନା ନାହିଁ, ସେ ଉପରୁ ପରଦା ହଟୁନି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଲାଲଜୀ ଟଣ୍ଡନ ଆଜି ହିଁ ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ବିଧାନସଭାର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଫଳରେ ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟକୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି ।

ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ ସରକାର ବନାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥିବା ବିଜେପି, ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱିପ ଜାରି କରିଛି । ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ଦଳ ହ୍ୱିପ ଜାରି କରିଛି । ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱିପ ଲଗାଇଛି । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ଜୟପୁରରୁ ଏବଂ ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନେ ହରିୟାଣାରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଫେରିଛନ୍ତି । ତେବେ କଂଗ୍ରେସର ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକମାନେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟ ହେଲେ କମଲନାଥ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବା ପକ୍କା !

Madhya Pradesh Minister PC Sharma: We are ready to face the floor test but the Assembly floor is not complete. Sixteen of the Congress MLAs have been disappeared about which Chief Minister Kamal Nath has reported to Home Minister Amit Shah. pic.twitter.com/WLPW0Iyyh1

— ANI (@ANI) March 16, 2020