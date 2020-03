ଟାଇଗର ଅଭି ଜିନ୍ଦା ହେ !

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବା ଉପରେ । ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି । ସେ ପଦ୍ମ ଶିବିରକୁ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନେଉଛନ୍ତି । ୨୨ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେଣି । ଅନ୍ୟକିଛି ଏକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଡ଼ ଟେକି ଅଛନ୍ତି ! ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯେ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ହାତରେ ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି । ହେଲେ କମଲନାଥଙ୍କ ମାଷ୍ଟରଷ୍ଟ୍ରୋକ ଉପରେ ଏବେବି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ।

ରାଜନୈତିକ ଗୋଟିଚାଳନାରେ ବେଶ୍ ଖେଳୁଆଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା କମଲନାଥଙ୍କୁ ଯେ ଯୁବନେତା ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଚକମା ଦେବାରେ ସଫଳ ହେବେ, ଏକଥା ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି । ଏବେ ବି କମଲନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବହୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଯଦିଓ ବାଜି କଂଗ୍ରେସ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ, ହେଲେ କମଲନାଥଙ୍କ ଗୋଟିଚାଳନା ଉପରେ ଅନେକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିନାହିଁ । କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପିସି ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହିଁ ଏଭଳି କିଛି କହୁଛି ।

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପିସି ଶର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରରେ ଚାଲିଥିବା ସଙ୍କଟ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ କମଲନାଥ ସରକାର ପାଖରେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଅଛି କି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ନିଶ୍ଟିତ ଭାବେ କିଛି ଗୋଟି ନୂଆ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ । କମଲନାଥଙ୍କ ମାଷ୍ଟରଷ୍ଟ୍ରୋକକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ।''

#MadhyaPradesh Congress leader PC Sharma on if they have the numbers: Certainly a new thing will come up. You will get to see Kamal Nath's masterstroke. pic.twitter.com/ARBEQqW8lg

