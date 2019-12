ଫଡନାଭିସ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ CM ଉଦ୍ଧବ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ କ୍ଷମତାରେ ଆସିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ଫଡନାଭିସ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଦଳାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ । ଏହାସହ ବିଗତ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା ସହ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ସିଏମ ଉଦ୍ଧବ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିବେ ।

I had given orders to stop the metro car shed work in Aarey. When the trees were cut in the middle of the night, Mumbaikars agitated against the decision. They were detained & charged. I have given orders to take back all the charges filed against them.

— Office of Uddhav Thackeray (@OfficeofUT) December 1, 2019