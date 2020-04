କାହିଁକି ନିଜ କୋରୋନା ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖାଇଦେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ? ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିଜ କୋରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ ରିପୋର୍ଟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡଃ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆହାଦ । ସେ ଯେ କୋରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ନୁହଁନ୍ତି, ମାତ୍ର କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କୁ କୋରୋନା ପଜିଟିଭ ବୋଲି ଦର୍ଶାଉଥିବା ସେ ନିଜ ଟ୍ୱିଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଟିଆରପି ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏପରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏହି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ।

I m fit and fine

Working on streets

But some channels using me for #TRP

Interesting to know that they think people watch this also @ANI @PTI_News

Plz c the report

Undoubtebly i was over exposed for over a month

God is kind who are kind to others pic.twitter.com/UkOAxXTRKk

— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) April 15, 2020