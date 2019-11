ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଶିବସେନାକୁ ମିଳିଲା ଆମନ୍ତ୍ରଣ

ମୁମ୍ୱାଇ: ସରକାର ଗଠନକୁ ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲାଗି ରହିଛି ରାଜୈନତିକ ଅସ୍ଥିରତା । ବିଜେପି ସରକାର ଗଢିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହେବାରୁ ଶିବସେନାକୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ । ଶିବସେନାକୁ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦ ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇବା କୁହାଯାଇଛି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭଗତ ସିଂହ କୋଶୟାରୀ ଶିବସେନାକୁ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଏହି ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାର ଗଠନକୁ ନେଇ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଯାଇଛି ।

Office of Maharashtra Governor: Governor Bhagat Singh Koshyari today asked the leader of elected members of the second largest party, the Shiv Sena, Eknath Shinde to indicate the willingness and ability of his party to form the government in Maharashtra. pic.twitter.com/bdfKgHPj45

ଏହାପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଗଢିବାକୁ ମନା କରିଛି ବିଜେପି । ଦଳ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟା ବଳ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ସରକାର ଗଢିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ବୋଲି କହିଥିଲା ବିଜେପି । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏପରି କହିଥିଲା ବିଜେପି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଶିବସେନା କଣ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଏନସିପି ସହାୟତାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବ ? ନା ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ସୁପାରିଶ କରିବେ ।

Chandrakant Patil, Maharashtra BJP President: The mandate was given to us (BJP-Shiv Sena) to work together if Shiv Sena wants to disrespect it and form govt with Congress-NCP then all our best wishes are with them. pic.twitter.com/3vFUsunqlw

