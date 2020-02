ଦିଲ୍ଲୀ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଏପରି କିଛି କହିଲେ ମମତା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦିଲ୍ଲୀ ହିଂସା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ । ଏପରି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା । ଏହି ହିଂସା ଘଟଣାରେ ବହୁ ଲୋକ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଜଣେ ଆଇବି କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୁରୁବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହାସହ ମମତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଫେରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ହିଂସାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେଠାରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପରେ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରବ ।

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee in Bhubaneshwar: What happened in Delhi is very upsetting. It should not have happened. Police personnel and an IB officer lost their lives along with several people. The victims' families should be given help and peace should return. pic.twitter.com/rpTgTacuP3

— ANI (@ANI) February 28, 2020