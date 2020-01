ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଲା, ବନ୍ଧୁକ ଚଳାଇଲା...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାମିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି । ସିଏଏ ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ଜଣେ ଯୁବକ ପଶି ଆସି ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛି । ଫଳରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯୁବକ ଜଣକ ଫାଇରିଙ୍ଗ କରୁଥିବା ବେଳେ 'ୟେ ଲୋ ଆଜାଦି' କହିଥିଲା । ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଆହତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଆଜି ସକାଳୁ ସିଏଏ ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପାଇଁ ଜାମିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଏକାଠୀ ହୋଇଥିଲେ । ରାଜଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନ ୧।୪୦ରେ ଘଟିଥିଲା ଏ ଘଟଣା । ହଠାତ ଜଣେ ଯୁବକ ପଶି ଆସି ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଜିନ୍ଦାବାଦ ନାରା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।

#UPDATE Delhi Police: Man, who brandished the gun and opened fire in Jamia area, has been taken into custody. He is being questioned. The injured, said to be a student, has been admitted to a hospital. Investigation is continuing. https://t.co/6Mh2021fyw

— ANI (@ANI) January 30, 2020