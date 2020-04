ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୨୦ରୁ ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋହଳ ହେବ କଟକଣା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକଡାଉନ୍ । ତେବେ ଏହା ଉପରେ ଗାଇଡ ଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହି ଗାଇଡ ଲାଇନ । ବିଶେଷକରି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଯେପରି ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନହୁଏ, ସେଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୨୦ରୁ ମନୋରେଗା କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ।

ଆସନ୍ତା ୨୦ ଏପ୍ରିଲରୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକଡାଉନ୍ କଟକଣା କୋହଳ ହେବ । ବିଶେଷକରି MGNREGA ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ କାମକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି । ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା, ଅନାଥାଶ୍ରମ, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ମହିଳା ଓ ବିଧବାଶ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି । ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲିବ । ଗ୍ୟାସ ଡିପୋ ଓ ଖୁଚୁରା ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୋକାନା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବ । ଅନଲାଇନ ଶିକ୍ଷା, ଇ-କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ, କୋରିଅର ସେବା, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ଘରୋଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେବା, ହୋଟେଲ, ଲଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା କୋହଳ ହେବ ।

MHA issues updated consolidated revised guidelines after correcting the date from 20th May to 20th April 2020, on the measures to be taken by Ministries/Departments of Govt of India, State/UT governments & State/UT authorities for the containment of #COVID19 in India. (2/2) pic.twitter.com/5T7CzaKMZc

— ANI (@ANI) April 15, 2020