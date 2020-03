'PM-CARES' ପାଣ୍ଠିକୁ ୨ କୋଟି ଦାନ କଲେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସିଇଓ ସତ୍ୟ ନାଡେଲାଙ୍କ ପତ୍ନୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ କୋରୋନାକୁ ନେଇ ସ୍ତିତି ବିଗୁଡୁଥିବାବେଳେ ଧିରେ ଧିରେ ଲମ୍ୱା ହେଉଛି ସହାୟତାର ହାତ । ମାଇକ୍ରୋସୋଫ୍ଟ(Microsoft)ର ସିଇଓ ସତ୍ୟ ନାଡେଲାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନୁପମ ଭି ନାଦେଲା ପିଏମ କେୟାର 'PM-CARES'ଫଣ୍ଡକୁ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ତାଙ୍କର ଏହି ସହାୟତାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାୟିଡୁ । ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ତାଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହିତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଜାଣି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଅନୁପମା ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ କରି ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ଅର୍ଥରାଶିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

Happy to know Smt Anupama Nadella contributed from her personal income a sum of Rs. 2 crores each to PM-CARES FUND and Chief Minister’s Relief Fund of Telangana to combat COVID-19.Her gesture shows her concern for her motherland though she is living abroad #PMCARES #CMReliefFund

— Vice President of India (@VPSecretariat) March 30, 2020