ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ମିଗ-29K ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗସ୍ତ । ରୁନିନ ଟ୍ରେନିଙ୍ଗ ବେଳେ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ବିମାନର ପାଇଲଟ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଆଜି ସକାଳ ୧୦ଟା ୩୦ ମିନିଟ ବେଳେ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ମିଗ-29K ବିମାନଟି ଗୋଆରେ ରୁନିନ ଟ୍ରେନିଙ୍ଗରେ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ତେବେ ପାଇଲଟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି । ସେପଟେ କେଉଁ କାରଣରୁ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗସ୍ତ ହେଲା, ସେନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

Indian Navy: Today at around 1030 hours a MiG-29K aircraft, on a routine training sortie, crashed in Goa. The pilot of the aircraft ejected safely and has been recovered. An enquiry to investigate the incident has been ordered. pic.twitter.com/wOCCo9qunU

— ANI (@ANI) February 23, 2020