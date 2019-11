'ବୁଲବୁଲ' ସ୍ଥିତି ନେଇ ମମତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୋଦି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି 'ବୁଲବୁଲ'। ବେଶି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ୨୪ ପରଗନା ଜିଲ୍ଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ 'ବୁଲବୁଲ' ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ହୋଇଥିବା ନେଇ ଟ୍ୱିଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହାସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ଫସଲ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବ ଭାରତର ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

Reviewed the situation in the wake of cyclone conditions and heavy rain in parts of Eastern India.

Spoke to WB CM @MamataOfficial regarding the situation arising due to Cyclone Bulbul. Assured all possible assistance from the Centre. I pray for everyone’s safety and well-being.

— Narendra Modi (@narendramodi) November 10, 2019