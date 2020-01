ଶବ ସାଥିଙ୍କୁ 'ଶ୍ରୀ' ସମ୍ମାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିଏ ଅଚିହ୍ନା ଶବର ସାଥି । ସିଏ ଶବ ସଂସ୍କାର କରନ୍ତି । ଶବ ସଂସ୍କାର ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ କୌଣସି ଭେଦଭାବ । ଦିନେ ନିଜ ପୁଅକୁ ହରାଇଥିଲେ ଆଉ ବାଛି ନେଇଥିଲେ ଶବ ସଂସ୍କାର କାମ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିସାରିଲେଣି । ଏବେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ।

ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର । ସମୁଦାୟ ୧୪୧ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, ୧୬ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ଏବଂ ୧୧୮ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପରସ୍କାର ମିଳିବ । ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଅଯୋଧ୍ୟାର ମହମ୍ମଦ ଶରିଫ ।

ମହମ୍ମଦଙ୍କ ପରିଚୟ ହେଲା, ସେ ଅଚିହ୍ନା ଶବର ସାଥି । କେଉଁଠି ଅଚିହ୍ନା ଶବ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତାର ସଂସ୍କାର କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ସେ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୫୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶବ ସଂସ୍କାର କଲେଣି । ନିଜେ ମୁସଲମାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶବ ସଂସ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଭେଦତା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୦୦୦ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ୨୫୦୦ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିଥିବା କୁହନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଶରିଫ ।

ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରକୁ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ''୨୭ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶବ ସଂସ୍କାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ଦିନେ ସୁଲତାନପୁରରେ ମୋ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଯାଇ ଖବର ମିଳିଥିଲା । ସେବେଠୁ ମୁଁ ପଚା ସଢ଼ା ଶବକୁ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ।''

Ayodhya:Mohd Sharif, who has been named for Padma Shri for cremating unclaimed bodies, says,"27 yrs ago, my son was murdered in Sultanpur&I got to know about it a month later.After that,I took this task in my hand.I've cremated 3000 bodies of Hindus&2500 bodies of Muslims so far" pic.twitter.com/2iw5Cp3gWd

— ANI UP (@ANINewsUP) January 26, 2020