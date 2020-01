ଝିଅ ଜନ୍ମଦିନରେ ଡାକି ୧୫ ଶିଶୁଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଝିଅ ଜନ୍ମ ଦିନରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା । ଆଉ ପରେ ୧୫ ଶିଶୁଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ବନ୍ଧକ ରଖିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । କିଛି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଫଶି ରହିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ୩ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୁର୍ବୃତ୍ତର ଗ୍ରେନେଡ଼ ମାଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି । କିପରି ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିକଟରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ, ସେନେଇ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ।

#UPDATE : The person who is holding more than 15 children & a few women hostage at a house, opened fire at and threw a hand grenade at police. 3 police personnel & a villager injured. The person had invited the children to his house, on his daughter's birthday. Police operation on https://t.co/UijF0FRDrF

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଫାରୁଖାବାଦରୁ ଆସିଛି ଏପରି ଏକ ଖବର । ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁମାନେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିକଟରେ ଫଶି ରହିଛନ୍ତି । ଦୁର୍ବୃତ୍ତର ଗୁଳି ଓ ଗ୍ରେନେଡ଼ ମାଡ଼ରେ ୩ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସୁଛି । ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ନିଜ ଝିଅ ଜନ୍ମଦିନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା । ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟିରେ ସଭିଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଗୃହ ସଚିବ, ଡିଜିପି, ଏଡିଜିପି ଇତ୍ୟାଦି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ।

CM Yogi Adityanath had called a high level meeting over Farrukhabad incident. Chief Secy, Principal Secy (Home), DGP, ADGP Law & Order were present. CM also talked to the DM & SP. (file pic)

A man is holding over 15 children hostage at a house in a village in Farrukhabad. pic.twitter.com/kyCNoINAyf

