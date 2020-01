ଜନ୍ମ ଦିନରେ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ମୋଦି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ମୁରଲୀ ମନୋହର ଯୋଶୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ । ୮୭ ବର୍ଷରେ ସେ ଆଜି ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

ନିଜ ଟ୍ୱିଟରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ମୁରଲୀ ମନୋହର ଯୋଶୀଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି । ମୋ ପରି ବିଜେପିର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି । ଦଳ ପାଇ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଆସିଛି । ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛି ।''

I consider myself fortunate to have got the opportunity to work with Dr. Joshi for many years. Like me, several Karyakartas learnt so much from him. His role in strengthening the Party is extremely valuable. I pray for Dr. Joshi’s long and healthy life.

