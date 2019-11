'ଅଜିତ ଅନୁତପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଫଡନାଭିସ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ'

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତକାଲି ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ ହାତେଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସରକାର ଗଢିଥିଲା ବିଜେପି । ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଗେରୁଆ ଦଳର ପଲା ଭାରି ହୋଇନଥିଲା, ବରଂ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ହେଲେ ଅଜିତଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏନସିପିର ନଥିଲା । ଏପରିକି ଅଜିତଙ୍କ ସହ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ଆଉ ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଫିସଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି ଏନସିପି ।

ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ ହାତେଇଲେ ଏନସିପିର ବହୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ବୋଧେ ଏଭଳି କିଛି ଆଶା ରଖି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ କରିଥିଲା ବିଜେପି । ହେଲେ ତାହା ନୋହିଲା । ଅଜିତଙ୍କ ସହ ଏବେ ମାତ୍ର ୩/୪ ବିଧାୟକ ହିଁ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସେମାନେ ବି ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସିପାରନ୍ତି । ଏବେ ଏନସିପି ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରେ ୪୯ ବିଧାୟକ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଏନସିପି ନେତା ନୱାବ ମଲିକ ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖକୁ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଫେରିଆସିବେ । ଅଜିତଙ୍କୁ ହାତେଇ ବହୁମତ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ବିଜେପି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା, ତାହା ଅସମ୍ଭବ । ଏବେ ଅଜିତ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ ହେବା ଦରକାର ।''

Nawab Malik, NCP: Ajit Pawar has committed a mistake. Efforts are being made since yesterday to make him understand, he has not given any indication so far. It will be better if he realises his mistake. #Maharashtra https://t.co/HtC5gtjpgF

