ନିଖୋଜ ବିଧାୟକଙ୍କ ବୟାନ ! ଘଣ୍ଟାରେ ଜିତିଛି, ଶରଦ ଓ ଅଜିତଙ୍କ ସହ ଅଛି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶନିବାର ଠାରୁ ଏନସିପି ବିଧାୟକ ଦୌଲତ ଦରୋଦା ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ଆଜି ଦୌଲତଙ୍କ ପୁଅ ଥାନାରେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ଠିକ ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ନିଖୋଜ ବିଧାୟକଙ୍କ ବୟାନ । ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦୌଲତ ଦରୋଦା ।

ଦୌଲତ କହିଛନ୍ତି, ''ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ । ଏନସିପିର ଘଣ୍ଟା ଚିହ୍ନରେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲି । ଆଉ ଏହି ଚିହ୍ନରେ ମୁଁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି । ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାର ଏବଂ ଅଜିତ ପାୱାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି । ତେଣୁ କୌଣସି ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।''

NCP MLA Daulat Daroda, for whom a missing person's complaint was filed: I'm safe. I've come after winning election on the clock symbol (NCP), so there's no question of changing the party. Whatever decision Sharad Pawar & Ajit Pawar take,I'm with that. Don't believe in any rumours pic.twitter.com/dS0C8tOnvH

— ANI (@ANI) November 24, 2019