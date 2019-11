ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସାୱନ୍ତ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କଲେ ଶରଦ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏନସିପିର ସର୍ତ୍ତ ମାନିବାକୁ ଯାଇ ଏନଡିଏରୁ ଓହରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଶିବସେନା । ଏହି କ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଇସ୍ପଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଶିବସେନା ସାଂସଦ ଅରବିନ୍ଦ ସାୱନ୍ତ । ତେବେ ଏହାପରେ ଏନସିପିର କଣ ରହିବ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ? ଶିବସେନାକୁ ସମର୍ଥନ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ କି ଦଳ ? ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଏନସିପି ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାର ।

ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ଏନସିପିର କୋର କମିଟି ବୈଠକ ବସୁଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଶରଦ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଶରଦ । ଶିବସେନାକୁ ସମର୍ଥନ ନେଇ ଏବେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନି । ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ, କଂଗ୍ରେସ ସହ ମିଶି ହିଁ ନେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏନସିପି ମୁଖ୍ୟ । ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଶିବସେନା ସାଂସଦ ଅରବିନ୍ଦ ସାୱନ୍ତଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ରୋକଠୋକ ମନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଶରଦ । କାହା ଇସ୍ତଫା ଉପରେ ମୁଁ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏନସିପି ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ତୁଲାଇବ ବୋଲି ଶରଦ ପାୱାର କହିଥିଲେ ।

Sharad Pawar, NCP on Shiv Sena MP Arvind Sawant's resignation as Union Minister: I haven't had a word with anyone regarding anyone’s resignation.We'll have a word with Congress today.Whatever decision is to be taken will be taken only after discussions with Congress. #Maharashtra https://t.co/qgI4HIzPff pic.twitter.com/CFLve9vo0u

— ANI (@ANI) November 11, 2019