ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କମବ୍ୟାକ କରିବେ କି ଗଡକରୀ ? ପଢନ୍ତୁ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ନୀତିନ ଗଡକରୀ । ନାଗପୁରରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରକାର ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଗଡକରୀ ରେସରେ ଅଛନ୍ତି କି ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଥିଲେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ । ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଁ ମୋ କାମ ଜାରି ରଖିବି ।

Union Road and Transport Minister Nitin Gadkari on his name doing the rounds as the next Maharashtra Chief Minister: No question of me returning to Maharashtra, I will continue to work in Delhi। https://t।co/0SEE1iDbsH pic।twitter।com/EY6jfvq55O

— ANI (@ANI) November 7, 2019