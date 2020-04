ନୀତି ଆୟୋଗକୁ ପଶିଲା କୋରୋନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ କାୟାବିସ୍ତାର କରୁଥିବା କୋରୋନା ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସକୁ ମଧ୍ୟ ପଶିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏବେ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି, ନୀତି ଆୟୋଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଆଉ ଏହାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୋଠାକୁ ୨ ଦିନ ପାଇଁ ସିଲ କରାଯାଇଛି । ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଛି । ନୀତି ଆୟୋଗ(Administration)ର ସହ ସମ୍ପାଦକ ଅଜିତ କୁମାର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

One officer in NITI Aayog has tested positive for #COVID19.

The necessary protocol is being followed, including sealing of the building for two days for thorough disinfection and sanitisation: Ajit Kumar, Deputy Secretary (Administration), NITI Aayog. #Delhi pic.twitter.com/zgj7Da5Rss

— ANI (@ANI) April 28, 2020