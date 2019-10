କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ୟୁରୋପୀୟନ ସାଂସଦ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ । ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳରେ ୨୮ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର କାଶ୍ମୀର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ । ଏହି ସାକ୍ଷାତ ବେଳେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ୟୁରୋପୀୟନ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳକୁ କାଶ୍ମୀର ଯିବାର ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ବିରୋଧୀ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ସାଂସଦ ତଥା ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଘେରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ବିଏସପି ସୁପ୍ରମୋ ମାୟାବତୀ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ।

ସେପଟେ ଆଜି ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ କାଶ୍ମୀର ବିଷୟକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଏନଜିଓ ତରଫରୁ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ବାମଦଳ ସହ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗୁଲାମ ନବି ଆଜାଦ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବି, କାଶ୍ମୀରରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି । କାଶ୍ମୀରର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ହେପାଜତରେ ରଖାଯାଇଛି ।

#WATCH Delhi: Congress leader Ghulam Nabi Azad says, "I don't have an objection to the European Union Parliament delegation visiting Jammu and Kashmir. What I object to, is that the MPs of this country are not being allowed to go to Jammu and Kashmir....It's a conducted tour..." pic.twitter.com/7mlrlSK3pD

