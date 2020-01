ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଦାମ୍ବରମଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ: କାଶ୍ମୀରରୁ କିଛି ଶିଖିଲନି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପି ଚିଦାମ୍ବରମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ଦେଶ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅଭିଭାଷଣରେ କିଛି କୁହାଯାଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚିଦାମ୍ବରମ । ସରକାର ସିଏଏକୁ ନେଇ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଚଳ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆଗକୁ ସିଏଏକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ।

ଚିଦାମ୍ବରମ ଟ୍ୱିଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ''ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ନୂଆବର୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିଗତ ବୟାନ ହୋଇଥାଏ । ମୁଁ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସରକାର ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ କଣ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ମୋତେ ଅଭିଭାଷଣରୁ କିଛି ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ । ସରକାର ସିଏଏକୁ ନେଇ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଯୁବକ, ମହିଳାଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ୁନି । ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ବିରୋଧକୁ ସରକାର ଖାରଜ କଲେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆହୁରି ଉଗ୍ର ହେବ ।''

Likewise, the government has obstinately reiterated its hard line position on CAA unmindful of the protests by students, youth and women in every state of India. The government's rejection of the democratic resistance will only intensify the protests.

ସେହିପରି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ଚିଦାମ୍ବରମ । କହିଛନ୍ତି, ''ଅଭିଭାଷଣରୁ ଏମିତି ମନେ ହେଲା, ଯେ ବିଗତ ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର କାଶ୍ମୀରରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷାଲଭା କରିନାହାଁନ୍ତି । ଏପରିକି କାଶ୍ମୀରର ୭୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅପମାନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ।''

The government’s re-statement of its policy on Jammu, Kashmir and Ladakh shows that it has learnt nothing in the last 6 months and is determined to heap injustice and humiliation on the 75 lakh people in the Kashmir valley.

