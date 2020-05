ରେଳ ସେବା ଆରମ୍ଭ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରେଳ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୫ ଯୋଡ଼ା ରେଳ ଚାଲିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପି ଚିଦାମ୍ବରମ । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏପ୍ରକାର ରଣନୀତି ଜରି ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ।

ନିଜ ଟ୍ୱିଟରରେ ପି. ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ ଶୁଭାରମ୍ଭ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ । ଏହି ଫର୍ମୁଲା ସଡ଼କ ଏବଂ ଆକାଶ ପଥରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାଇବା ଦରକାର ।''

ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ହେଉଛି ରେଳ, ସଡ଼କ ଏବଂ ଆକାଶ ପଥରେ ଯାତାୟତକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା । ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହାକୁ ଖୋଲି ଦେବା ଦରକାର ବୋଲି ମଦ ରଖିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ।

We welcome the decision of the government to cautiously start operations of inter state passenger trains.

The same modest opening should be started with road transport and air transport.

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) May 11, 2020