ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ସତୀଶ ଗୁଜରାଲଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ, ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରକାର ତଥା ଲେଖକ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ସତୀଶ ଗୁଜରାଲଙ୍କ ପରଲୋକ । ଗୁରୁବାର ୯୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କାରଣରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ । ତେବେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ କରି ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ନିଜର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସତୀଶ ଗୁଜରାଲ ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆଇକେ ଗୁଜରାଲଙ୍କ ଭାଇ । ୨୫ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୨୫ରେ ଏ ଝେଲମରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଗ୍ରାଫିକ ଡିଜାଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବେଶ୍ ଦକ୍ଷତା ରହିଥିଲା । ନିଜ ସୃଜନଶୀଳତା ପାଇଁ ସର୍ବାଦା ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିବା ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ।

Satish Gujral Ji was versatile and multifaceted. He was admired for his creativity as well as the determination with which he overcame adversity. His intellectual thirst took him far and wide yet he remained attached with his roots. Saddened by his demise. Om Shanti.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 27, 2020