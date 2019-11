ପାକ୍ ଆର୍ମିଙ୍କ ଧୋକା, କାଲି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବ ୨୦ ଡଲାର

ତମାଲ ବାକଚି, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ବଦମାସୀ ଛାଡିବାକୁ ନାରାଜ । ପ୍ରତିଶୃତି ପରେ ଏହାର ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଅକ୍ଷମତା ଦେଖାଇଲା ପାକ । ଭାରତୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି କର ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲେ ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସେନା ଇମ୍ରାନଙ୍କ କଥାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଭାରତୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବ ଟେକ୍ସ । ପାକ୍ ସେନା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ନଭେମ୍ୱର ୯ରେ କରତାରପୁର କୋରିଡର ଆସୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଠାରୁ ୨୦ ଡଲାର ଆଦାୟ କରାଯିବ ।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ଇମ୍ରାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, କରତାରପୁର କୋରଡିର ଉଦଘାଟନ ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଠାରୁ ୨୦ ଡଲାର ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ । କରତାରପୁର ସାହିବ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଉଁ କିଛି ସମୟର ଅପକ୍ଷା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପାକିସ୍ତାନର ନୂଆ ନୂଆ ବାହାନ ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଟ୍ୱିଟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ କରତାରପୁର ସାହିବ ଦର୍ଶନକୁ ଆସୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାସପୋର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଇମ୍ରାନଙ୍କ କଥାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଦେଇଥିଲା ।

For Sikhs coming for pilgrimage to Kartarpur from India, I have waived off 2 requirements: i) they wont need a passport - just a valid ID; ii) they no longer have to register 10 days in advance. Also, no fee will be charged on day of inauguration & on Guruji's 550th birthday

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) November 1, 2019