ଆଜି ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଶରଦ ପାୱାର, ଶିବସେନା ଛାତି ଧଡଧଡ !

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏନସିପି ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାର । ସେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ହେଲେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି 'ମହା' ନାଟକର ଅଂଶ ବିଶେଷ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି । ଆଉ ମୋଦି-ପାୱାର ଭେଟଘାଟକୁ ନେଇ ଶିବସେନା ଛାତି ଧଡଧଡ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି !

ଏନସିପି ମୁଖପାତ୍ର ନୱାବ ମଲିକଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟାରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଶରଦ ପାୱାର ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ସଂସଦରେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଯଦିଓ ଏହାକୁ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଲୋଚନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଶିବସେନା ମଧ୍ୟରେ ଛନକା ପଶିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୦୫ ଆସନ ପାଇଥିବା ବିଜେପି ଯେ ସହଜରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆସନରେ ବସିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ, ଏକଥା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ।

ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି-ଏନସିପି ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟିଏ ଦେଖିଥିଲେ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକ । ସଂସଦରେ ବିଜେଡି ଓ ଏନସିପିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇବା ଘଟଣାରୁ ଏହି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସଂସଦରେ ବିଜେଡି ଏବଂ ଏନସିପି ବେଶ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବୋଲି ଅବିହିତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏନସିପି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗଣିତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ବୋଲି କେହି କେହି ଅନୁମାନ କଲେଣି । ଯଦିଓ ବିଜେପି ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶରଦ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ । ଦୁଧିଆଳି ବିଭାଗ, ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋଭରେ ଏନସିପି ବିଜେପି ମୁହାଁ ହୋଇଯିବନି ତ ?

ସେପଟେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଏନସିପି ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ବସୁଛି । ଏଥିରେ ଶିବସେନା ସହ ମେଣ୍ଟ ନେଇ ଚୁଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି ହୋଇଗଲା, ହେଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଓ ଏନସିପି । ଆଜିର ବୈଠକରେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ପୁଣି ଫୁଟାଣି ମାରିଛନ୍ତି ଶିବସେନା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ । ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଗଠନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ । ଗତ ୧୦ରୁ ୧୫ ଦିନ ହେଲା ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଛି ।

Sanjay Raut, Shiv Sena: All the obstructions which were there in last 10-15 days, regarding the formation of govt in Maharashtra, are not there anymore. You will get to know by 12 pm tomorrow that all the obstructions are gone. The picture will be clear by tomorrow afternoon. https://t.co/aCkQpSCLpL

— ANI (@ANI) November 20, 2019