ରାମମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସାମିଲ ନେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ରାମ ମନ୍ଦିର ବିବାଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପଡିଛି। ରାମଲଲ୍ଲାଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଧିରେ ଧିରେ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାମମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଗ୍ରୀନ ସିଗନାଲ ସଂସଦରେ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସାଂସଦ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି କି, ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ସବୁ ଧର୍ମର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଶିଖ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ଉଚିତ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ନେଇ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ କି ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ମୋଟ ୧୫ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ବିଶେଷ କରି ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ରହିବେ। ତେବେ କେଉଁମାନେ ଓ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲେ।

Being a Hindu is a condition to be a member of the Ram Mandir Trust aa announced by PM. But under the proviso to Article 25 of the Constitution a Hindu in India is defined as one who is not a Muslim or Christian. So PM must include a Sikh, Buddhist and Jain in the Trust

