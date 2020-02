ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଦିନ ୧୧।୫୫ ମିନିଟରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ବନ୍ଦରରରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିମାନ ଅବତରଣ କରିବ । ଆଉ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଉଭୟ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଉପାଦେ ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ସେହିପରି ଆଜି ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦ । 'ନମସ୍ତେ ଟ୍ରମ୍ପ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ।

#WATCH Gujarat: A group of Garba dancers perform at the Airport Circle in Ahmedabad. The group is one of the artists who will perform during the road show of US President Donald Trump and First Lady Melania Trump today. pic.twitter.com/jbaKomm8bK

— ANI (@ANI) February 24, 2020