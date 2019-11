କବିତା ସେୟାର କରି ନିଜ ଜେଜେମା ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀକୁ ଏପରି ମନେ ପକାଇଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଜି ୧୦୨ ତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ । ନେତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି । ଏହି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ନିଜ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି । ନିଜ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ସେ ଟ୍ୱିଟରେ ଏକ କବିତା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

In memory of the bravest woman I have known. #IndiraGandhi

“In the fell clutch of circumstance

I have not winced nor cried aloud.

Under the bludgeonings of chance

My head is bloody, but unbowed. pic.twitter.com/ifmXkighYo

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) November 19, 2019