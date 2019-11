ଡିଡିସିଏ ସଭାପତି ପଦ ଛାଡିଲେ ରଜତ, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମାତ୍ର ୨୦ ମାସ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଟିଭି ସାମ୍ୱାଦିକ ରଜତ ଶର୍ମା ଶନିବାର ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଟ୍ୱିଟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ରଜତ । ଇସ୍ତଫା ଦେବାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାପ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଆଉ କ୍ରିକେଟ ପରି ଏକ ମହାନ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅନେକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମହାନ କ୍ରୀଡ଼ାର ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ରଜତ । ଆଉ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରଜତ କୈଣସି ବି କାରଣରୁ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ସାଲିସ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ରଜତ ନିଜର ଟ୍ୱିଟର ଏକାଉଣ୍ଟରେ 'ମୁଁ ଆଜି ନିଜ ଡିଡିସିଏ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି ଓ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରିଷଦକୁ ପଠାଇଛି । ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହିତ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି' । ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରଜତ । ଦିଲ୍ଲୀର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାପରେ ଚାଲୁଥିବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟର ମହତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ରଜତ ।

Today I have tendered my resignation from the post of President, DDCA and has sent it to the Apex Council. I thank all of you for your overwhelming support, respect and affection during my tenure. My best wishes to @delhi_cricket

