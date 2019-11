ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ: ମୁସଲିମ ପକ୍ଷ ଓକିଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାମଲାର ରାୟକୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ୍ ପର୍ସନଲ ଲ ବୋର୍ଡ୍ । ଯଦିଓ ଅଦାଲତ ମୁସଲିମ ପକ୍ଷକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ୫ ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବୋର୍ଡ । ତେବେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତଙ୍କ ରାୟକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବା ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ମୁସଲିମ୍ ପକ୍ଷଙ୍କ ଓକିଲ ଜାଫରୟାବ ଜିଲାନିଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, ''ଆମେ ଅଦାଲତଙ୍କ ରାୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛୁ । ଏବେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ବିଚାର କରାଯିବ । ''

Zafaryab Jilani, All India Muslim Personal Law Board: Respect the verdict but the judgement is not satisfactory. There should be no demonstration of any kind anywhere on it. #AyodhyaJudgment pic.twitter.com/g956DuJ5sB

