ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପଶିବ କି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭାଇରସ ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ(MP Political Crisis)ର ପ୍ରଭାବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିବ କି ? ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ କମଲନାଥ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବା ନେଇ ଚିତ୍ର ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲାଣି । ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଗେରୁଆ ଦଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ବିଜେପି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦଖଲରେ ସଫଳ ହେଲେ ଆଗକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରଣନୀତି ଆପଣେଇପାରେ । ତେବେ ଏଭଳି ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଶିବସେନା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ।

ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ''ଶିବସେନା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ 'ମହା' ସରକାର ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭାଇରସ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ । ୧୦୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଭିଯାନ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଭାଇରସ ସର୍ଜରୀ କରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା ମହା ବିକାଶ ଅଘାଡୀ । ଆମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭାଇରସ ସର୍ଜରୀ କରିବାକୁ ସର୍ଜନ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି । ଯଦି କେହି ଆସେ, ତାକୁ ବି ସର୍ଜରୀ କରିଦିଆସଯିବ।''

Sanjay Raut, Shiv Sena on political situation in Madhya Pradesh: BJP tried to form govt in Maharashtra too but failed. No such operation will be successful here. Surgeons like us are sitting here in operation theatre. If anyone comes to do it, he himself will be operated upon. pic.twitter.com/dtLM8VRnwG

