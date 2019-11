ଜିଦକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ କଲା ଶିବସେନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଉପରେ ହିଁ ହେବ ଆଲୋଚନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶିବସେନାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ବିଜେପି ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ପରେ ଆହୁରି ନାଟକୀୟ ମୋଡି ନେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତି । ନିଜ ଜିଦକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରୁଛି ଶିବସେନା । ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ବାରମ୍ବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ କଥା ହିଁ ଦୋହରାଉଛନ୍ତି । ଯାହା ବିଜେପିକୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଛି ।

ସମୟ ଗଡିବା ସହିତ ହୁଏତ ଶିବସେନା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ବୋଧେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଭଳି କିଛି ଆଶା ରଖିଛି । ହେଲେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲାଣି ଶିବସେନା । ୫୦/୫୦ ଫର୍ମୁଲା ନାହିଁ ତ ସରକାର ନାହିଁ, ଏହି ଜିଦରେ ଅଟଳ ଦଳ । ଶିବସେନା ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ଦ୍ୱାର ସବୁବେଳେ ଖୋଲା କହିଛି ବିଜେପି । ହେଲେ ଆଜି ଏହାର କଡା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଶିବସେନା ନେତା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ।

ସଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି, କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରିବାର ନାହିଁ । ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ସହ ଯାହା ବୁଝାମୁଣା ହୋଇଥିଲା, ସେ ଉପରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଅର୍ଥାତ ଶିବସେନା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ୫୦/୫୦ ଫର୍ମୁଲାରେ ହିଁ ସରକାର ହେଉ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଏବେ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ ।

ସଞ୍ଜୟଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା । ସେହି ଆଧାରରେ ହିଁ ବିଜେପି ସହ ମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ଶିବସେନା । ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସେହି ବୁଝାମଣା କଥା ହିଁ କହୁଛୁ । ଯଦି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ । ଏଥିପାଇଁ ଶିବସେନା ଦାୟୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

Sanjay Raut, Shiv Sena, in Mumbai:We'll only have discussions on the proposal that we had agreed on before the assembly polls. No new proposals will be exchanged now. BJP&Shiv Sena had an agreement on post of CM before elections&then only we moved ahead for alliance for elections pic.twitter.com/KC0aUUclvt

