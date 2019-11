କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉପନିର୍ବାଚନ ଲଢିପାରିବେ ୧୭ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ବିଧାୟକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୫ରେ ହେବାକୁ ଥିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉପନିର୍ବାଚନ ଲଢିପାରିବେ ୧୭ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିବା ବିଧାୟକ । ଆଜି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଏନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଦାଲତ । ଆଉ ଏହି ରାୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ବିଧାନସଭା ଫେରିବାର ଆଶାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛି ।

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି କେ।ଆର ରମେଶ କୁମାର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ଜଷ୍ଚିସ୍ ଏନ।ବି ରମନ୍ନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ୩ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆଜି ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ଅକ୍ଚୋବର ୨୫ରେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ କୋର୍ଟ। ଆଉ ଆଜିର ରାୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବେଶ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି ।

Disqualified Karnataka MLA, AH Vishwanath on Supreme Court's judgement upholding the disqualification of MLAs but allowing them to contest by-elections in the state: I welcome the judgement of the Supreme Court. We should be happy because the apex court has awarded a judgement. pic.twitter.com/gaxp6r5QZL

— ANI (@ANI) November 13, 2019