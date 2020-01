JNU violence: ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସାହାରା ସାଜିବ ସୋଶିଆଲ ମିଡ଼ିଆ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିଂସା କିଏ ଭିଆଇଛି, ସିସିଟିଭି ସବୁ ଦେଖିଛି ! LIVE TV ବି ଚାଲିଥିଲା । ମୁଖା ପିନ୍ଧି କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ପଶିଲେ । ମାଡ଼ପିଟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ । ଜେଏନୟୁରେ ସେମିଷ୍ଟାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଙ୍ଘର୍ଷର ରୂପ ନେଇଥିଲା । ଅଣଛାତ୍ର ଭିତରକୁ ପଶି ଭିଆଇଥିଲେ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ । ଆଉ ଏଥିରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ଆଇଶି ଘୋଷ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।

Devendra Arya,DCP (South-West): We have taken cognizance of yesterday's #JNUViolence and have registered an FIR. Social media and CCTV footages will be part of investigation. pic.twitter.com/Nyfl4YCBTb — ANI (@ANI) January 6, 2020

ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ । ଏଥିପାଇଁ ସିସିଟିଭି ଏବଂ ସୋଶିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ମଧ୍ୟ ସାହାରା ନିଆଯିବ । କାହିଁକିନା ସୋଶିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ସମୟର ବହୁ ଭିଡ଼ିଓ ଘୁରି ବୁଲୁଛି । ପୋଲିସ ମମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସୋଶିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ସିସିଟିଭି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଡିସିପି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟ । ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟନ ରେଞ୍ଜର ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର ଶାଳିନୀ ସିଂହଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସେପଟେ ଜେଏନୟୁ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଡ଼ାକି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ।

Sources: Home Minister Amit Shah speaks to Delhi Lieutenant Governor Anil Baijal, requests him to call representatives from Jawaharlal Nehru University (JNU) & hold talks. #JNUViolence pic.twitter.com/CD8FsaCcnM — ANI (@ANI) January 6, 2020

ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଜେଏନୟୁ ଭାଇସ ଚାନସିଲର ଏମ. ଜଗଦିଶ କୁମାର ।

JNU Vice Chancellor M. Jagadesh Kumar: They need not fear about their process. The top priority of the University is to protect the academic interests of our students. https://t.co/OIvnMlgMZf — ANI (@ANI) January 6, 2020

ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପରେ ଏମ୍ସ ଟ୍ରୋମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ୩୪ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଡ଼ିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି ।

Dr. Rajesh Malhotra,AIIMS Trauma Centre Chief: All 34 JNU students who were admitted to hospital for treatment yesterday, have been discharged. #JNUViolence pic.twitter.com/SDW4WIg15K — ANI (@ANI) January 6, 2020

