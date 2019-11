ଭୋଟ ଦେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବସ୍ ଉପରେ ହମଲା

କଲମ୍ୱୋ: ଆଜି ଭୋଟ ଦେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଦେଶ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଏହି ମତଦାନ । ଦେଶର ଅଷ୍ଟମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଛୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭୋଟର । ଆଉ ଏନେଇ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭରପୁର ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ତେବେ ମତଦାନ ବେଳେ ଏକ ବସ ଉପରକୁ ଫାଇରିଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସୁଛି ।

ସକାଳ ୭ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମତଦାନ । କଲମ୍ୱୋରେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଧରି ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ବସରେ ମୁସଲମାନ ଭୋଟର ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ତେବେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଚାଲିଥିବା ଖବର ରହିଛି ।

ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ଗୋତବୟା ରାଜପକ୍ଷେ ଏବଂ କ୍ଷମତାସୀନ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାଜିତ ପ୍ରେମଦାସାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମଇଦାନରେ ୩୫ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି । ୧।୫ କୋଟି ମତଦାତା ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ । ତେବେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ଗୋତବୟା ରାଜପକ୍ଷେଙ୍କ ପଲା ଟିକିଏ ଭାରି ଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।

What we should do is further strengthen this democratic environment. As Sri Lankans we should ensure that we do not create an uncivilized political culture as in the past. Therefore, I call upon all of you to support our country by participating in this election peacefully.

