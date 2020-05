'ବିଦେଶରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶୁଳ୍କ ବିମାନସେବା, ଦେଶର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ ଆଦାୟ'

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ଅନ୍ତରୀଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଘର ବାହୁଡ଼ା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ ଆଦାୟ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଉପରେ ହମଲା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ଗାନ୍ଧୀ । ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ଫଣ୍ଡକୁ ୧୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେଉଥିବା ରେଳ ବିଭାଗ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଠାରୁ ଘର ବହୁଡ଼ା ଟିକେଟ ଭଡ଼ା ନେଉଛି ବୋଲି ସେ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ରେଳ ଟିକେଟ କଂଗ୍ରେସ ବହନ କରିବ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭଡ଼ା ନେଇ ସଫେଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିବା ଯାଇ ଶ୍ରୀମତୀ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଦେଶରେ ଫସିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଶୁଳ୍କ ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗୁଜୁରାଟର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ(ନମସ୍ତେ ଟ୍ରମ୍ପ) ପାଇଁ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ । ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କୋରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପିଏମ କେୟାର୍ସ ଫଣ୍ଡକୁ ୧୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା କରୁଛି । ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ରେଳ ଟିକେଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଆମେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶୁଳ୍କ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବା ନାହିଁ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ।

ତେବେ ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଟିକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ । ଅର୍ଥାତ ଘର ବାହୁଡ଼ା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଟିକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କଂଗ୍ରେସ ବହନ କରିବ ବୋଲି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

Railways is charging only standard fare for this class from State Governments which is just 15% of the total cost incurred by Railways. Railways is not selling any tickets to migrants and is only boarding passengers based on lists provided by States: Railway Ministry Sources https://t.co/TiPKcBBTHZ

— ANI (@ANI) May 4, 2020