ଶେଷ ରାତିର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର....

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ମାତ୍ର ୧ ରୁ ୨ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ । ବଞ୍ଚିବାର ସମସ୍ତ ଆଶା ଶେଷ ହେଲା . ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତରେ ହେଲା ଶୁଣାଣି । ଶେଷରେ ଦୋଷୀ ପକ୍ଷରୁ ଓକିଲ ଏପି ସିଂହ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ତାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ଭୋରରୁ ଯେ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହେଉଛି, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।

ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟ । ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ଶେଷରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ଦୋଷୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଓକିଲ ଏପି ସିଂହ . ରାତି ୨ଟା ୩୦ରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଫାଶୀ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏପି ସିଂହଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ନଥିଲା ।

ପ୍ରଥମେ ଦୋଷୀ ପବନକୁ ନାବାଳକ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଏପି ସିଂହ । ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଖାରଜ ହୋଇସାରିଥିଲା । ତେଣୁ କୋର୍ଟ ସେ ଉପରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ । ପରେ ପବନର ରାଜକ୍ଷମା ଖାରଜ ଘଟଣାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଦୋଷୀଙ୍କ ଓକିଲ । ତେବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିନଥିଲେ ।

ଶେଷରେ ଫାଶୀକୁ ମାତ୍ର ୨ରୁ ୩ ଦିନ ପାଇଁ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ବିଚାରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏପି ସିଂହ । କହିଥିଲେ, ''ମୁଁ ଜାଣିଛି, ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ଫାଶୀ ପାଇବେ । ହେଲେ ଦୋଷୀ ପବନର ବୟାନ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ମାତ୍ର ୨ରୁ ୩ ଦିନ ପାଇଁ ଫାଶୀ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଉ ।'' ତେବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ।

ସବା ଶେଷରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ଓକିଲ ଏପି ସିଂହ ଏକ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଦୋଷୀଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାତ୍ର ୫ରୁ ୧୦ ମିଟିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ । ତେବେ ଏହା ଜେଲ ନିୟମ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟା । ଦୋଷୀ ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ ବୋଲି କହି ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଫାଶୀ ପୂର୍ବରୁ ଭୋର ୩ଟା ୩୦ରୁ ତିହାର ଜେଲରେ ବୈଠକ ବସିଛି । ଫାଶୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି ।

Tihar jail officials to ANI: The executioner has woken up and a meeting is underway with jail officials.

The four death row convicts of 2012 Delhi gang-rape case will be hanged at the jail at 5:30 am today. https://t.co/M9SCRHSkTx pic.twitter.com/2JFwQaFPHQ

— ANI (@ANI) March 19, 2020